Министр просвещения РФ встретила День знаний вместе со школьниками Калуги

Калуга, , 17:22 — REGNUM Сегодня, 1 сентября, в День знаний Калужскую область с рабочей поездкой посетила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в сопровождении главы региона Анатолия Артамонова руководитель федерального ведомства приняла участие в торжественной линейке, посвященной началу учебного года и открытию нового здания школы №13 Калуги в микрорайоне «Веснушки» на Правобережье.

В мероприятии также приняли участие представитель от Калужской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Александров, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, министр образования и науки области Александр Аникеев, уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ольга Коробова.

Состоялась экскурсия по школе. Её здание рассчитано на одну тысячу человек. В этом году здесь начнут учиться свыше 550 ребят, в числе которых 168 первоклассников. В образовательном учреждении будет работать современный IТ-лицей, где школьники будут изучать программирование, компьютерный дизайн, IT-безопасность. Школой налажено сотрудничество с предприятиями IT-кластера области. Здесь также имеются специализированные кабинеты для проведения уроков технологии, оборудованы игровые комнаты, кабинеты оснащены современной мебелью, автоматизированным рабочим местом учителя, интерактивными досками, учебно-наглядным оборудованием.

В ходе осмотра министр просвещения России Ольга Васильева посетила библиотеку, где ей продемонстрировали возможности интерактивной базы электронных учебных пособий, а также вместе с губернатором побывала в мобильном планетарии.

Приветствуя участников торжественной линейки, федеральный министр высоко оценила возможности нового учебного заведения.

«У вас замечательная школа. Такую рациональную, такую красивую школу я вижу в первый раз», — отметила Ольга Васильева.

Она пожелала первоклассникам счастливой ученической жизни, а старшеклассникам — удачной сдачи выпускных экзаменов. «И всем хочу сказать: в добрый путь!», — резюмировала министр.

Губернатор Анатолий Артамонов сказал: «Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами, регионами, задачу: дети России должны учиться в самых лучших школах в мире. И эта задача выполняется. Вы убедитесь в этом сегодня на примере вашей школы».

Отметив, что в общеобразовательном учреждении созданы прекрасные условия не только для учебы, но и для отдыха, а также занятий спортом, калужский губернатор призвал родителей стать полноправными участниками школьной жизни и процессов воспитания.

Ольга Васильева и Анатолий Артамонов оставили первые записи в книге почетных гостей школы. Во дворе школы они приняли участие в посадке аллеи туй.

В этот же день, Ольга Васильева и Анатолий Артамонов побывали в школе № 45 в микрорайоне «Кошелев». Они осмотрели здание школы и побеседовали с учащимися одиннадцатых классов.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила о том, что совет по вопросам проведения итоговых сочинений для выпускников российских школ утвердил пять направлений, по которым будут сформулированы темы сочинений нынешнего учебного года. Это «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

«Темы глубокие, философские. Их раскрытие предполагает знание литературы отечественной и зарубежной, а самое главное, наличие у человека, вступающего во взрослую жизнь, тех мыслей и чувств, которые он может изложить на листе бумаги», — отметила Ольга Васильева.

Подводя итог знакомства с двумя новыми школами, открытыми на Правобережье Калуги, федеральный министр сказала: «Это замечательные проекты. Важно, что регион их усовершенствовал, вложив немало средств в оснащение современным оборудованием. Очень хочется, чтобы все дети России учились в таких школах».

«Мы обязательно будем открывать новые школы каждый год. В регионе растет рождаемость, детей становится больше, а значит надо строить новые школы», — подчеркнул губернатор Анатолий Артамонов.

В микрорайоне «Кошелев» гости также посетили детский сад «Кораблик», входящий в состав дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детство». В настоящее время детский сад, оснащенный современной мебелью и развивающим оборудованием, посещают 647 человек. Здесь открыто 18 групп для детей в возрасте от 1,6 до 7 лет.