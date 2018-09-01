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Новую опасность в случае глобального потепления назвали учёные

Наука

Глобальное потепление приведёт к размножению насекомых-вредителей

Вашингтон, 1 сентября 2018, 16:09 — REGNUM  Исследование о влиянии потепления на рост популяции насекомых-вредителей опубликовали 31 августа американские исследователи в журнале Science.

Учёные просчитали потери мирового сельского хозяйства от насекомых-вредителей, в случае наступления глобального потепления. Исследователи использовали для оценки увеличения потерь в урожайности трёх основных культур — риса, кукурузы и пшеницы — взаимосвязи между температурой и ростом популяции и скоростью метаболизма насекомых.

По самым оптимистичным прогнозам учёных, потери в урожайности могут составить 213 тонн в год для всех культур в целом. Экспертами был сделан климатический прогноз вплоть до 2050 года, чтобы понять, как изменения в климате отразятся на насекомых.

Выяснилось, что при повышении температуры каждый дополнительный градус приводит к потерям на 10−20% урожая в год из-за насекомых-вредителей.

При проведении исследования эксперты опирались на данные лабораторных экспериментов и наблюдений о влиянии температуры на метаболизм и размножение 38 видов насекомых-вредителей. Было выяснено, что метаболизм растёт с повышением температуры окружающей среды. Скорость же размножения насекомых растёт лишь до определённой температуры, после чего, с последующим повышением температуры окружающей среды, показывает постоянную величину либо снижается.

Кроме того, учёные отметили, что при всех активных методах борьбы с насекомыми, они всё равно останутся в выигрыше.

Стоит отметить, что, кроме насекомых-вредителей, для сельского хозяйства глобальное потепление таит ещё много опасностей. Так, например, учёные предостерегают, что в случае потепления климата, засухи станут чаще и интенсивнее,

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Глобальное потепление
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