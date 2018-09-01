Разработан алгоритм диагностики депрессии по записи речи

Кембридж , США, , 15:31 — REGNUM Метод автоматической диагностики депрессии по записи устной речи разработали исследователи из Массачусетского технологического института. Препринт исследования опубликован на сайте института 29 августа.

Для исследования использовалась нейросеть с долгой краткосрочной памятью. Подобные сети используются в задачах по распознаванию речи. Для обучения сети были использованы записи бесед людей, у части из которых была диагностирована клиническая депрессия. Средняя точность автоматической диагностики составила 77%.

Уникальной особенностью разработанного метода является то, что впервые был использован контекстно-свободный алгоритм. Это означает, что депрессия может быть автоматически диагностирована не только по записи диалога с психиатром, но и по любой записи речи на свободную тему.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года в Великобритании будет расширен список заболеваний, при которых можно получить разрешение на парковку на специальных местах для инвалидов. Список будет дополнен «скрытыми заболеваниями», в том числе и депрессией.