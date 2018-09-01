Ученые разработали материал, не подверженный обледенению

Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Трехслойный материал, предотвращающий обледенение поверхности, разработали инженеры из Массачусетского технологического института. Исследование опубликовано 31 августа в журнале Science Advances.

Образование льда является большой проблемой при эксплуатации самолетов, ветряных генераторов и линий электропередачи при низких температурах. В последние годы активно ведутся разработки материалов, защищающих поверхности от обледенения. Исследователи из Массачусетского технологического института разработали принципиально новый способ борьбы с обледенением.

Новый материал, названный «фототермальная ловушка», состоит из трех слоев. Первый слой является композитным, состоящим из металла и керамики. Он поглощает 95% солнечного излучения, однако тепло концентрируется только в тех частях поверхности, на которые попадают солнечные лучи. Для распределения тепла по всей поверхности используется второй слой материала, представляющий собой тонкий (0,4 мм) лист алюминия. Третий слой является изоляционным и задерживает тепло на первых двух.

Когда на экспериментальный материал попадает тепло, то на всей поверхности образуется тонкая прослойка воды, с которой соскальзывает остальной лед. Инженеры считают, что новый материал сможет широко использоваться, так как не нуждается в дополнительных источниках энергии и относительно дешев в производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из Университета Тафтса и Лос-Аламосской национальной лаборатории разработали композиционный материал, способный изменять форму и магнитные свойства при нагревании.