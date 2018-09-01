Суббота, 1 Сентября 2018 года
13:49:42 МСК

Сотрудники Обнинского института посетили семинар МАГАТЭ по ядерным системам

Наука

Участники семинара посвятили время рассмотрению глобального сценария ядерной энергетики, инновационным концепциям реакторов и другим темам

Сотрудники Обнинского института посетили семинар МАГАТЭ по ядерным системам
Иллюстрация: Iate.obninsk.ru
Анна Терехова и Юлия Каражелевская

Москва, 1 сентября 2018, 12:28 — REGNUM  Сотрудники отделения Ядерной физики и технологий Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) Анна Терехова и Юлия Каражелевская приняли участие в семинаре, организованном совместно Международным центром теоретической физики ICTP и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила пресс-служба института.

Отмечается, что семинар был посвящен инновационным ядерным энергетическим системам и проходил с 20 по 24 августа 2018 года в итальянском городе Триест.

«В ходе работы семинара были рассмотрены следующие темы: глобальный сценарий ядерной энергетики; инновационные концепции реакторов и варианты топливного цикла; физика реакторов инновационных ядерных энергетических систем (и другие)», — говорится в сообщении.

В семинаре приняли участие представители Италии, Испании, Кореи, Великобритании, Индии, Румынии, Аргентины, Мексики, Канады, Бельгии. Данный семинар проводится один раз в два года ведущими специалистами в атомной энергетике различных стран.

Читайте также: МИФИ будет готовить специалистов поликлиники ФМБА в Волгодонске

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Атомная энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить