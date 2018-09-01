Сотрудники Обнинского института посетили семинар МАГАТЭ по ядерным системам

Москва, , 12:28 — REGNUM Сотрудники отделения Ядерной физики и технологий Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) Анна Терехова и Юлия Каражелевская приняли участие в семинаре, организованном совместно Международным центром теоретической физики ICTP и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила пресс-служба института.

Отмечается, что семинар был посвящен инновационным ядерным энергетическим системам и проходил с 20 по 24 августа 2018 года в итальянском городе Триест.

«В ходе работы семинара были рассмотрены следующие темы: глобальный сценарий ядерной энергетики; инновационные концепции реакторов и варианты топливного цикла; физика реакторов инновационных ядерных энергетических систем (и другие)», — говорится в сообщении.

В семинаре приняли участие представители Италии, Испании, Кореи, Великобритании, Индии, Румынии, Аргентины, Мексики, Канады, Бельгии. Данный семинар проводится один раз в два года ведущими специалистами в атомной энергетике различных стран.

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