Учёные: Северный широтный ход мечтали проложить ещё викинги

Салехард, , 18:48 — REGNUM Археологи обследовали трассу будущего Северного широтного хода. Проверив около 400 километров в Приуральском и Надымском районах, они не нашли интересных для науки объектов, сообщили корреспонденте ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В Надымском районе обнаружены останки артефактов возможно эпохи неолита. В Приуральском районе ничего ценного не найдено.

«Логическим объяснением является вовсе не безлюдность и необжитые территории, а то, что будущая трасса пройдет на значительном удалении от главных жизненно важных водных магистралей региона. Проект трассы предусматривает её расположение по водоразделу на значительном удалении от крупных рек, как Полуй, являющихся транспортной артерией и источником пищевых ресурсов», — сообщил старший научный сотрудник сектора археологии Научного центра изучения Арктики Андрей Гусев.

Археологи отметили, что идее Северного широтного хода более тысячи лет. О морских и сухопутных путях, связывающих Западную Сибирь с другими территориями, задумывались ещё викинги. Об этом «сообщила» застёжка плаща 1222 года, найденная в Салехарде. Согласно легендам, викинги совершали тогда поход в Биармию. После них на Ямал ходили поморы, которые в XV—XVI веках пытались проложить северный ход до Обдорска через Пустозёрск, Печору и построенную для торговых связей Собскую заставу.

Кроме того, в XIX веке купцы пытались предложить правительству царской России проекты железной дороги на Ямал. Сибирскими купцами были инициированы два проекта строительства железной дороги, но их сочли нерентабельными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральный мегапроект Северный широтный ход, к строительству которого приступят в конце 2018 года, станет важнейшей стратегической железнодорожной магистралью, которая соединит Северную железную дорогу со Свердловской. Предполагаемая протяжённость путей — 707 км.

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