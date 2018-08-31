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Последний астронавт НАСА покинет МКС весной 2019 года

Наука

Уже с апреля доставлять астронавтов на станцию Россия не будет

Москва, 31 августа 2018, 15:59 — REGNUM  Уже с весны 2019 года Россия прекращает доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Как сообщил вице-премьер Юрий Борисов, выступая в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» на открытии совещания по перспективам пилотируемой космонавтики, выполнение ранее взятых обязательств по контракту с НАСА завершается в апреле.

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Он добавил, что с 2019 года США планируют летать на станцию на своих кораблях.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня 2018 года с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправилась новая экспедиция в составе трёх человек — российского космонавта Сергея Прокопьева, астронавта NASA Серины Ауньён-Чэнселлор и астронавта ESA Александра Герста. Ранее 3 июня на Землю с МКС вернулся экипаж «Союз МС-07». Всего трое астронавтов провели на станции 168 дней. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно, члены экипажа чувствуют себя хорошо.

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Напомним, согласно условиям подписанного аэрокосмическим агентством США NASA с корпорацией Boeing контракту, в 2019 году американское космическое ведомство получит возможность полёта на «Союзе» трёх дополнительных астронавтов.

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