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В Узбекистане нашли следы динозавров

Наука

В экспедиции приняли участие 25 спелеологов из России, Франции и Швейцарии

В Узбекистане нашли следы динозавров
Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР
Древний скелет

Ташкент, 31 августа 2018, 15:52 — REGNUM  В районе пещеры Бой-Булок в Сурхандарьинской области Узбекистана спелеологи из России, Франции и Швейцарии обнаружили следы динозавров, заявил председатель Екатеринбургского клуба спелеологов Вадим Логинов. Отчет об экспедиции опубликован 30 августа на канале Екатеринбургского клуба спелеологов в YouTube.

В экспедиции приняли участие 25 спелеологов из России, Франции и Швейцарии. Специалисты изучали пещеру имени Александра Вишневского и Бой-Булок с целью их соединения в единую карстовую систему.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года палеонтологи из США определили останки динозавра, найденного в 2008 году. Десять лет ученые изучали останки, чтобы определить динозавра семейства анкилозавриды.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый вид бронированных динозавров нашли палеонтологи

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Археология
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