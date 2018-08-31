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Учёные обнаружили признаки существования воды на Юпитере

Наука

Облака на Юпитере состоят из трёх слоёв: верхний — из аммиака, средний — из аммиака и серы и нижний — из водяного льда и жидкой воды

Учёные обнаружили признаки существования воды на Юпитере
Judy Schmidt
Юпитер в ближнем инфракрасном освещении

Вашингтон, 31 августа 2018, 14:13 — REGNUM  Учёные из США провели наблюдения Большого Красного пятна на Юпитере и обнаружили признаки существования воды. Об этом сообщается в журнале The Astronomical Journal.

С помощью телескопов обсерватории Кека были получены инфракрасные спектры высокого разрешения, которые позволили заглянуть на глубину.

Учёные предположили, что облака на Юпитере состоят из трёх основных слоёв: верхний состоит из аммиака, средний — из аммиака и серы и нижний — из водяного льда и жидкой воды.

Отмечается, что газовая оболочка Юпитера содержит от двух до девяти раз больше кислорода, чем Солнце.

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