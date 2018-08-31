Видео: самолёт МС-21-300 впервые выполнил посадку в тёмное время суток

Жуковский, Московская область, , 11:56 — REGNUM Опытный самолёт МС-21−300 впервые выполнил посадку в тёмное время суток. Об этом 31 августа сообщается на сайте корпорации «Иркут».

Самолёт проходит лётные испытания на аэродроме Лётно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском. Отмечается, что полётное задание выполнено полностью, все системы работали нормально.

В ходе ночного полёта было проверено функционирование оборудования навигации и посадки, а также внешнего светотехнического оборудования. Кроме того, самолёт выполнил несколько проходов над взлётно-посадочной на различных высотах полосой с двух направлений.

Как отметили в компании, в настоящее время лётные испытания проходят два опытных самолёта МС-21−300.

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