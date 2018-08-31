Пятница, 31 Августа 2018 года
13:04:07 МСК

Видео: самолёт МС-21-300 впервые выполнил посадку в тёмное время суток

Наука

Самолёт проходит лётные испытания на аэродроме в Жуковском

Жуковский, Московская область, 31 августа 2018, 11:56 — REGNUM  Опытный самолёт МС-21−300 впервые выполнил посадку в тёмное время суток. Об этом 31 августа сообщается на сайте корпорации «Иркут».

Самолёт проходит лётные испытания на аэродроме Лётно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском. Отмечается, что полётное задание выполнено полностью, все системы работали нормально.

В ходе ночного полёта было проверено функционирование оборудования навигации и посадки, а также внешнего светотехнического оборудования. Кроме того, самолёт выполнил несколько проходов над взлётно-посадочной на различных высотах полосой с двух направлений.

Как отметили в компании, в настоящее время лётные испытания проходят два опытных самолёта МС-21−300.

Читайте также: Минпромторг: Второй самолет МС-21 поднялся в воздух

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить