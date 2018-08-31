Томский политех вошел в тройку лучших вузов Евразии

Томск, , 11:55 — REGNUM На первом в истории Саммите передовых научных исследований Times Higher Education в Евразийском регионе — Times Higher Education (THE) Research Excellence Summit: Eurasia — были объявлены результаты первого рейтинга THE ведущих университетов стран Евразийского региона. Томский политехнический университет занял третье место в рейтинге лучших вузов крупнейшего макрорегиона Земли, на территории которого находятся более 3500 университетов.

Комментируя результаты рейтинга, ректор ТПУ Пётр Чубик отметил:"Рейтинг Times Higher Education ведущих университетов стран Евразийского региона подтвердил лидерство Томского политеха в огромном макрорегионе, который охватывает 15 процентов населения Земли, пятую часть суши нашей планеты. Отмечу, что ТПУ впервые вошел в первую тройку лучших вузов в официальном рейтинге THE. Впереди нас в нем только российские МГУ и МФТИ. Страны, университеты которых фигурируют в рейтинге, важны для нас, они являются нашими давними, традиционными партнерами на рынке научно-образовательных услуг.

В Томском политехе сегодня обучается более 2300 студентов и аспирантов из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других государств, входящих в этот макрорегион. По заказу ведущих промышленных компаний, научных организаций и вузов из этих стран политехники выполняют ряд разработок и исследовательских проектов.

Результаты рейтинга THE, безусловно, усиливают позиции ТПУ как одного из ведущих научно-образовательных центров мира, позволят нам расширить свое присутствие в странах Ближнего и Среднего Востока, других частях Евразии».

При подведении результатов рейтинга проводится анализ деятельности вузов по 13 критериям. Ключевыми из них являются международная студенческая и преподавательская мобильность, уровень научных исследований, вклад в инновации, цитируемость научных статей, уровень образовательных услуг и другие. Справка: Евразийский регион охватывает Афганистан, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Казахстан, Киргизию, Монголию, Молдавию, Россию, Таджикистан, Турцию, Туркменистан, Украину и Узбекистан. На территории региона работает более 3500 университетов.