Учёные создали обезболивающее, не вызывающее побочных эффектов и привыкания

Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Учёные США создали обезболивающий препарат, не вызывающий побочных эффектов и привыкания. Об этом сообщается в журнале Science Alert.

Отмечается, что новое обезболивающее действует сильнее морфина, оказывая влияние на белковые молекулы в нейронах головного мозга. А при применении высоких доз препарата не происходит угнетения дыхания или нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

По мнению учёных, препарат может помочь сократить число смертей, причиной которых стала зависимость от обезболивающих препаратов или их передозировок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные нашли способ замедлить рост опухоли головного мозга — глиобластомы.

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