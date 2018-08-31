Учёные нашли в Арктике «тепловую бомбу»

Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Учёные из США заявили об обнаружении в западной части Северного Ледовитого океана так называемой «тепловой бомбы» — большого скопления тёплой воды. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Отмечается, что явление обнаружено в нижних слоях воды в Канадской котловине. Его источником служат поверхностные воды Чукотского моря, которые в последние годы сильно нагреваются.

Отмечается, что если тёплые воды достигнут поверхности океана, то они смогут растопить лёд, покрывающий этот регион большую часть года.

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