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Три петербургских вуза вошли в список лучших университетов Евразии

Наука

Всего в топ-лист вошло 27 российских вузов

Санкт-Петербург, 31 августа 2018, 09:30 — REGNUM  Три петербургских учебных заведения высшего образования включены в рейтинг лучших университетов Евразии, который составлен британским профильным журналом Times Higher Education.

Санкт-Петербургский государственный университет занял 11-е место, Университет ИТМО — 15-е, Санкт-Петербургский политехнический университет — 26-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг вузов Евразии возглавил МГУ, на втором месте — МФТИ, а «бронза» досталась Томскому политехническому университету. В рейтинг вошли 74 вуза из 16 стран. Российских вузов в рейтинге оказалось больше других — 27 университетов.

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Как сообщалось ранее, в июле 2018 года два петербургских университета — СПбГУ и ИТМО — попали в Шанхайский предметный рейтинг университетов (Global Ranking of Academic Subject (ARWU).

Читайте ранее в этом сюжете: МГУ возглавил очередной международный рейтинг

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