Телескопы нового поколения смогут распознать черные дыры – ученые

Ростов-на-Дону, , 08:59 — REGNUM Телескопы следующего поколения смогут распознавать древние черные дыры по состоянию находящегося вокруг них межгалактического газа, убеждены ученые из Южного федерального университета (ЮФУ), Специальной астрофизической обсерватории РАН и Физического института имени Лебедева РАН, сообщает пресс-служба вуза.

Свой вывод о возможности исследования черных дыр они опубликовали на сайте Корнелльского университета. В сообщении говорится, что вопреки установившемуся мнению, звезды во Вселенной могли появиться на свет спустя две сотни миллионов лет после Большого взрыва. Таким образом, существенное влияние на развитие Вселенной в тот период могли оказать черные дыры.

«Очевидно, что древние черные дыры образовались в результате коллапса первых звезд, образуя массу, примерно равную массе трехсот Солнц», — говорится в сообщении.

Благодаря своей невероятной массе, которой их современные аналоги не могут достичь ввиду насыщенности металлами, подобные дыры могли оказать такое влияние, следы которого остались в космосе. Предполагается, что их смогут фиксировать современные телескопы, такие как «Джеймс Уэбб», который в 2021 году будет размещён на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля.

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