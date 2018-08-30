Российские космонавты на МКС ликвидировали трещину в корабле «Союз МС-09»

Москва, , 20:52 — REGNUM Российские космонавты закончили ликвидацию отверстия, обнаруженного в корпусе пристыкованного к Международной комической станции корабля «Союз МС-09», сообщает 30 августа агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев установили заплаты и загерметизировали их. Далее будет проводиться проверка общей герметичности отсека.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа российские космонавты на МКС начали ремонтные работы на разгерметизировавшемся пристыкованном к станции российском корабле «Союз МС-09», не дожидаясь согласования плана ремонтных работ с американскими коллегами.

Решение было принято ими по приказу из Центра управления полетами, уточняет агентство.

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