Четверг, 30 Августа 2018 года
21:35:14 МСК

Российские космонавты на МКС ликвидировали трещину в корабле «Союз МС-09»

Наука

Далее будет производится проверка герметичности отремонтированного отсека

Москва, 30 августа 2018, 20:52 — REGNUM  Российские космонавты закончили ликвидацию отверстия, обнаруженного в корпусе пристыкованного к Международной комической станции корабля «Союз МС-09», сообщает 30 августа агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев установили заплаты и загерметизировали их. Далее будет проводиться проверка общей герметичности отсека.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа российские космонавты на МКС начали ремонтные работы на разгерметизировавшемся пристыкованном к станции российском корабле «Союз МС-09», не дожидаясь согласования плана ремонтных работ с американскими коллегами.

Решение было принято ими по приказу из Центра управления полетами, уточняет агентство.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Среди экипажа МКС возникли разногласия из-за утечки воздуха

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить