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СМИ: Среди экипажа МКС возникли разногласия из-за утечки воздуха

Наука

Российские космонавты приняли решение самостоятельно ликвидировать аварию, не дожидаясь согласия коллег из США

СМИ: Среди экипажа МКС возникли разногласия из-за утечки воздуха
skeeze
Обзорный купол МКС

Москва, 30 августа 2018, 20:10 — REGNUM  Российские космонавты экипажа МКС начали ликвидацию утечки воздуха на пристыкованном к станции корабле «Союз МС-09», не дожидаясь согласования единого плана действий Роскосмосом и NASA, сообщает 30 августа «Интерфакс» со ссылкой на неназванный американский источник.

Ранее американский астронавт Эндрю Фейстел, занимающий должность командира МКС, не согласился с предложениями российских коллег по установке заплат и прекратил участвовать в ремонтных работах, настаивая на согласовании единого плана действий.

Напомним, 30 августа в бытовом отсеке пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09» образовалась трещина, через которую происходит утечка воздуха.

На данный момент в составе экипажа МКС находятся астронавты NASA Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд, Серина Ауньон-Чэнселлор, российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, а также астронавт Европейского космического агентства Александр Герст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители «Роскосмоса» рассказали о том, что проблему утечки воздуха удалось локализовать, однако позднее давление на корабле «Союз МС-09» вновь начало снижаться.

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