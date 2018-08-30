Самарские ученые выступили на Европейской конференции по кристаллографии

Самара, , 15:53 — REGNUM Сотрудники межвузовского научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению Самарского государственного технического университета (СамГТУ) приняли участие 31-й Европейской кристаллографической конференции, сообщает 30 августа пресс-служба вуза.

Конференция проходила с 22 по 27 августа в Испании. На мероприятии сотрудница центра Татьяна Ахметшина представила устный доклад, посвященный результатам прогнозирования структур интерметаллидов с использованием метода нанокластерного анализа. В свою очередь старший научный сотрудник центра, кандидат химических наук Евгений Александров представил обзор топологических и геометрических подходов к анализу пористых металл-органических каркасных структур.

«Наши молодые сотрудники уже постоянно получают устные доклады на таких представительных конференциях. Не менее важным является и то, что на них мы устанавливаем новые научные контакты», — прокомментировал событие директор МНИЦТМ Владислав Блатов.

В вузе напомнили, что фундаментальные исследования в области кристаллографии начались несколько лет назад, тогда еще на базе Самарского государственного университета.

Ранее Самарский политех представил на конкурсе инновационных разработок в рамках форума «Армия-2018» морской беспилотник «Глайдерон».

Читайте также: Морской беспилотник «Глайдерон» вошел в число лучших инновационных проектов