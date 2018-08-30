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Крымские ученые издали труд о первоначальном накоплении капитала в России

Наука

Исследователи выполняли условия конкурса, проведенного фондом «Карл Маркс и современность: уроки истории»

Симферополь, 30 августа 2018, 15:25 — REGNUM  Ученые Крымского федерального университета издали книгу «Марксистская экономическая теория в истории капитализации России», посвященную изучению развития теории капитала и его первоначального накопления в дореволюционной России, сообщает 30 августа пресс-служба вуза.

Выступившая на презентации книги доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономической теории Наталия Симченко, под редакцией которой вышло издание, сообщила, что труд создавался на средства гранта, выигранного в конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований «Карл Маркс и современность: уроки истории».

«Мы выиграли грант и сегодня торжественно можем заявить, что выполнены все условия конкурса», — сказала Симченко.

Она добавила, что «весомый коллективный труд» содержит результаты авторских научных фундаментальных исследований. При этом особое внимание в книге уделено исследованию технологического способа производства в трудах К. Маркса и технологических укладов экономики.

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Научные исследования
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