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Видео: учёные разработали мобильные 3D-принтеры для печати бетоном

Наука

Несколько принтеров смогли перемещаться к месту печати и работать одновременно, создавая единую конструкцию

Сингапур, 30 августа 2018, 15:02 — REGNUM  Инженеры из Сингапура разработали мобильные строительные 3D-принтеры для печати бетоном. Об этом сообщается в журнале Automation in Construction.

Учёные создали пару мобильных роботов, оборудованных 3D-принтером. Робот состоит из колёсной платформы с датчиками перемещения, манипулятора и экструдера для строительной смеси.

Для точного отслеживания положения платформы относительно места печати инженеры установили вокруг роботов внешние стереокамеры.

В ходе испытаний несколько таких принтеров смогли самостоятельно перемещаться к месту печати и работать одновременно, создавая единую большую конструкцию.

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Научные исследования
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