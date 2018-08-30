Видео: учёные разработали мобильные 3D-принтеры для печати бетоном

Сингапур, , 15:02 — REGNUM Инженеры из Сингапура разработали мобильные строительные 3D-принтеры для печати бетоном. Об этом сообщается в журнале Automation in Construction.

Учёные создали пару мобильных роботов, оборудованных 3D-принтером. Робот состоит из колёсной платформы с датчиками перемещения, манипулятора и экструдера для строительной смеси.

Для точного отслеживания положения платформы относительно места печати инженеры установили вокруг роботов внешние стереокамеры.

В ходе испытаний несколько таких принтеров смогли самостоятельно перемещаться к месту печати и работать одновременно, создавая единую большую конструкцию.

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