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На МКС произошла утечка воздуха

Наука

Проблему уже удалось решить, утечка найдена

Москва, 30 августа 2018, 14:48 — REGNUM  На Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха, но проблему уже удалось решить. Об этом 30 августа сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Ночью и утром на МКС была нештатная ситуация — падение давления, утечка воздуха. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка», — сказал Рогозин.

По его словам, американский экипаж собрался в российском сегменте МКС, чтобы найти утечку. Далее происходило поочередное перекрытие отсеков. В итоге удалось локализовать проблему.

Он также отметил, что причиной стала микротрещина, возникшая в результате попадания микрометеорита. Жизнь и здоровье экипажа МКС находятся вне опасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08», который был запущен на орбиту в феврале 2018 года, затоплен в Тихом океане.

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