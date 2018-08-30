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Учёные: длительный отпуск может увеличить продолжительность жизни

Наука

Накопленный стресс из-за отсутствия отдыха может повысить риск смерти

Учёные: длительный отпуск может увеличить продолжительность жизни
Цитата из м/ф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР
Отпуск

Хельсинки, 30 августа 2018, 11:00 — REGNUM  Учёные из Финляндии пришли к выводу, что длительный отпуск может потенциально увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает Escardio.

Согласно выводам учёных, накопленный стресс из-за отсутствия отдыха может повысить риск смерти. Причём это происходит даже в тех случаях, если человек ведёт здоровый образ жизни и получает лекарства, помогающие предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Отмечается, что исследование не даёт однозначного ответа на вопрос о смертности. Тем не менее, учёные отмечают важность отдыха и борьбы со стрессом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные установили связь между продолжительностью сна и риском появления сердечно-сосудистых заболеваний

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Научные исследования
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