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В ЦЕРНе экспериментально подтвердили новый метод ускорения частиц

Наука

Учёные ускорили электроны с помощью волны, которая создаётся сгустком протонов в плазме

В ЦЕРНе экспериментально подтвердили новый метод ускорения частиц
Цитата из х/ф «Девять дней одного года». Реж. Михаил Ромм. 1961. СССР
Физики-ядерщики

Женева, Швейцария, 30 августа 2018, 10:21 — REGNUM  Новый метод ускорения частиц экспериментально подтверждён учёными проекта AWAKE в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН). Об этом сообщается на сайте Института ядерной физики Сибирского отделения РАН.

Учёные ускорили электроны с помощью волны, которая создаётся сгустком протонов в плазме. Электроны пролетели в плазме 10 м, увеличив энергию более чем в 100 раз.

Отмечается, что новый метод позволит сократить размеры будущих экспериментальных установок и затраты на их строительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из ЦЕРН заявили о наблюдении десяти событий, отвечающих превращению мюонных нейтрино в тау-нейтрино.

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Научные исследования
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