Зонд New Horizons получил фотографии карликовой планеты в поясе Койпера

Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Зонд New Horizons впервые получил фотографии карликовой планеты 2014 MU69, расположенной в поясе Койпера. Об этом сообщается на сайте NASA.

Наблюдения показали, что это небесное тело представляет собой двойную планету, пару из относительно крупных астероидов, каждый из которых обладает диаметром около 15−20 километров.

Отмечается, что изучение планеты поможет учёным понять, как возник Плутон и другие объекты в поясе Койпера.

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