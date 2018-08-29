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Учёные назвали причину пермского вымирания

Наука

Одной из главных причин могли быть выбросы токсичных вулканических газов

Учёные назвали причину пермского вымирания
DiBgd
Фауна пермского периода

Лондон, 29 августа 2018, 14:48 — REGNUM  Учёные из Великобритании заявили, что одной из главных причин пермского вымирания, произошедшего около 252 млн лет назад, могли быть выбросы токсичных вулканических газов. Об этом сообщается в журнале Nature Geoscience.

Учёные проанализировали содержание хлора, фтора, йода и других галогенов в образцах магматических пород, один из которых был на 100 млн лет старше пермского вымирания, а другой — на 100 млн лет младше.

По словам исследователей, содержание галогенов в образцах говорит о том, что они могли сыграть важную роль в масштабном вымирании. Всего погибли 96% морских и 70% наземных видов животных.

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Научные исследования
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