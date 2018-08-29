Изотопный анализ помог ученым выяснить, чем питались протолюди

Вашингтон, , 13:41 — REGNUM На основании анализа изотопного состава зубов вымерших гоминид вида Paranthropus boisei исследователи выяснили, что питались представители указанной группы протолюдей в основном травянистыми растениями. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Гоминид вида Paranthropus boisei ученые часто называют «щелкунчиками» за сильно развитый челюстной аппарат, отмечается в материале. В результате исследования 24 зубов от 22 особей парантропов ученые пришли к выводу, что «щелкунчики» питались преимущественно травой — поскольку травянистым растениям свойственен особый тип фотосинтеза, приводящий к определенному соотношению изотопов углерода в тканях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2017 года ученые из ЮАР представили публике скелет древнего предка человека, найденного шахтерами в пещере Стеркфонтейн. Скелету австралопитека примерно 3,6 млн лет, и для своего возраста скелет предка современного человека отлично сохранился.

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