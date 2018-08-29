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Учёные обнаружили две новые жирные кислоты

Наука

Кислоты были обнаружены в масле, выделенном из семян орихофрагмуса фиолетового

Пекин, 29 августа 2018, 13:36 — REGNUM  Учёные из Китая и США обнаружили две новые жирные кислоты, которые не были описаны ранее. Об этом сообщается в журнале Nature Plants.

Новые ненасыщенные кислоты были обнаружены в масле, выделенном из семян орихофрагмуса фиолетового — растения из семейства крестоцветных, которое растёт преимущественно в Азии.

Отмечается, что кислоты имеют достаточно длинный углеводородный хвост из 24 атомов углерода и содержат в составе по две гидроксильные группы. По словам учёных, вновь открытые вещества могут быть использованы в качестве эффективной высокотемпературной смазки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали способ хранения жидкостей при отрицательной температуре в жидком состоянии

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Научные исследования
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