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Стратосферный планер установил мировой рекорд высоты

Наука

Планер смог самостоятельно подняться на высоту 18,9 тысячи метров

Вашингтон, 29 августа 2018, 13:16 — REGNUM  Разработанный компанией Airbus стратосферный планер Perlan 2 установил рекорд высоты полёта для такого типа летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте компании.

Испытания аппарата прошли в Аргентине 27 августа 2018 года. Во время тестов планер смог самостоятельно подняться на высоту 18,9 тысячи метров согласно показаниям, снятым с измерительных приборов по давлению.

Отмечается, что по GPS показатель высоты составил 18,5 тысячи метров. Планируется в ближайшее время официально зарегистрировать рекорд.

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Научные исследования
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