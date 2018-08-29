Учёные: загрязнение воздуха снижает когнитивные способности человека

Пекин, , 10:25 — REGNUM Учёные из Китая пришли к выводу, что загрязнение воздуха может ухудшать когнитивные способности человека. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Исследователи провели анализ тестов на математические и вербальные навыки. Всего были изучены данные почти 32 тыс. человек в возрасте старше 10 лет, котрые сдавали тесты по математике и языку.

Результаты тестов были сопоставлены с данными об уровне загрязнения воздуха в тех местах, где проживали люди. Как заявляют учёные, долгосрочное воздействие загрязнения воздуха ухудшает результаты в вербальных и математических тестах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные посчитали, насколько быстро может сокращаться жизнь человека из-за плохой экологии и грязного воздуха.

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