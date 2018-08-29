Учёные создали новый метод измерения напряжения в клеточных мембранах

Берн, , 09:55 — REGNUM Учёные из Швейцарии создали новый метод измерения напряжения в клеточных мембранах. Об этом сообщается в журнале Nature Chemistry.

В основе метода лежит органическая молекула с двумя флуоресцентными группами, которые могут поворачиваться относительно друг друга в ответ на внешнее давление и менять характеристики флуоресценции.

Отмечается, что в обычном состоянии группы повернуты друг от друга из-за отталкивания, но при приложении достаточного внешнего давления они выравниваются и становятся параллельными.

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