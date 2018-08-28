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Спутниковую систему связи «Сфера» защитят от хакеров и космического мусора

Наука

Система будет защищена от хакерских атак и сможет работать в автономном режиме в течение длительного времени

Москва, 28 августа 2018, 14:24 — REGNUM  Ряд решений для защиты спутниковой системы «Сфера» от хакерских атак разработан специалистами холдинга «Российские космические системы» (РКС). Об этом 28 августа сообщается на сайте компании.

Отмечается, что система будет защищена от хакерских атак, сможет работать в автономном режиме в течение длительного времени, а также сохранять работоспособность при множественном выходе спутников из строя.

Согласно сообщению, вся информация пользователей системы будет надёжно защищена от потенциального вмешательства. Для защиты информации разработан алгоритм, позволяющий усилить существующие механизмы аутентификации и шифрования.

Кроме того, предусмотрена возможность массового выхода из строя спутников, который может произойти из-за вспышки на Солнце или при столкновениях с космическим мусором.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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