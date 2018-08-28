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Индия запустит на орбиту Луны межпланетную станцию

Наука

Индия рассчитывает стать четвертой страной, которая оправит космическую исследовательскую станцию на Луну

Индия запустит на орбиту Луны межпланетную станцию
Цитата из х/ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США
Межпланетная станция

Нью-Дели, 28 августа 2018, 13:58 — REGNUM  По сообщению индийского новостного издания «Джагран», Индийская организация космических исследований объявила о том, что она планирует в январе 2019-го года запустить на орбиту Луны межпланетную станцию Чандраян-2, запуск которой должен был состояться еще 23 апреля текущего года.

Причиной задержки стали технические неполадки, связанные с тем, что конечный вес станции превысил изначальные расчеты. Индийским ученным пришлось внести необходимые изменения в индийскую ракету-носитель GSLV Mk. III, с помощью которой будет осуществляться полет.

Если индийская станция будет запущена в январе, Индия станет четвертой страной после США, России и Китая, которая отправляла исследовательскую станцию на Луну. В рамках экспедиции планируется, что станция Чандраян-2 будет изучать Луну с орбиты, а также высадит на ее поверхность автоматический луноход (ровер), которые перешлет изображения Луны и данные о ней на Землю.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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