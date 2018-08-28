Индия запустит на орбиту Луны межпланетную станцию

Нью-Дели, , 13:58 — REGNUM По сообщению индийского новостного издания «Джагран», Индийская организация космических исследований объявила о том, что она планирует в январе 2019-го года запустить на орбиту Луны межпланетную станцию Чандраян-2, запуск которой должен был состояться еще 23 апреля текущего года.

Причиной задержки стали технические неполадки, связанные с тем, что конечный вес станции превысил изначальные расчеты. Индийским ученным пришлось внести необходимые изменения в индийскую ракету-носитель GSLV Mk. III, с помощью которой будет осуществляться полет.

Если индийская станция будет запущена в январе, Индия станет четвертой страной после США, России и Китая, которая отправляла исследовательскую станцию на Луну. В рамках экспедиции планируется, что станция Чандраян-2 будет изучать Луну с орбиты, а также высадит на ее поверхность автоматический луноход (ровер), которые перешлет изображения Луны и данные о ней на Землю.