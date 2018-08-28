Учёные: красные фонари привлекают летучих мышей во время миграции

Берлин, , 12:17 — REGNUM Учёные из Германии выяснили, что красные светодиодные фонари привлекают летучих мышей во время миграции. Об этом сообщается в журнале Ecology and Evolution.

Учёные провели исследование, которое показало, что летучие мыши чаще приближаются к столбам, на которых горит красный свет. При этом их поведение не было связано с охотой на насекомых.

Отмечается, что белое светодиодное освещение не оказывает такого эффекта на животных. Учёные предполагают, что на поведение летучих мышей влияет коротковолновое излучение.

Утверждается, что подобные фонари часто устанавливаются на ветровых турбинах или высотных зданиях для предупреждения пилотов самолётов. Поэтому переход на системы, включающиеся только при приближении самолёта, могло бы помочь летучим мышам реже врезаться в здания.

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