Учёные: следы марихуаны остаются в грудном молоке в течение нескольких дней

Сан-Диего, США, , 11:47 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что у женщин следы марихуаны остаются в грудном молоке в течение нескольких дней после курения. Об этом сообщается в журнале Pediatrics.

Учёные собрали образцы грудного молока у 50 кормящих женщин, которые сообщили о потреблении марихуаны в течение последних двух недель.

В 34 образцах были обнаружены следы тетрагидроканнабинола. Причём это вещество находили даже в тех образцах, которые были получены через шесть дней после последнего употребления марихуаны.

В дальнейшем учёные намерены отследить, как каннабис в молоке влияет на организм и развитие детей разных возрастов.

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