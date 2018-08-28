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Учёные: следы марихуаны остаются в грудном молоке в течение нескольких дней

Наука

В 34 образцах молоке были обнаружены следы тетрагидроканнабинола

Учёные: следы марихуаны остаются в грудном молоке в течение нескольких дней
Цитата из т/с «Секс в большом городе». Реж. Даррен Стар. 1998-2004. США
Любительница покурить

Сан-Диего, США, 28 августа 2018, 11:47 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что у женщин следы марихуаны остаются в грудном молоке в течение нескольких дней после курения. Об этом сообщается в журнале Pediatrics.

Учёные собрали образцы грудного молока у 50 кормящих женщин, которые сообщили о потреблении марихуаны в течение последних двух недель.

В 34 образцах были обнаружены следы тетрагидроканнабинола. Причём это вещество находили даже в тех образцах, которые были получены через шесть дней после последнего употребления марихуаны.

В дальнейшем учёные намерены отследить, как каннабис в молоке влияет на организм и развитие детей разных возрастов.

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