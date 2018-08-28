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При помощи беспилотников в Бразилии установят число амазонских дельфинов

Наука

Беспилотные летательные аппараты помогут ученым снизить стоимость проведения исследований

При помощи беспилотников в Бразилии установят число амазонских дельфинов
Oceancetaceen
Амазонский пресноводный (розовый) дельфин

Бразилиа, 28 августа 2018, 09:10 — REGNUM  Ученые-биологи в Бразилии с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируют получить больше сведений об амазонских пресноводных дельфинах (розовый дельфин и белый дельфин). Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на свои источники.

По данным издания, специалисты, которые намерены проводить наблюдения в течение нескольких лет, попытаются установить точную численность популяции дельфинов.

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты помогут ученым снизить стоимость проведение таких исследований.

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