При помощи беспилотников в Бразилии установят число амазонских дельфинов

Бразилиа, , 09:10 — REGNUM Ученые-биологи в Бразилии с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируют получить больше сведений об амазонских пресноводных дельфинах (розовый дельфин и белый дельфин). Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на свои источники.

По данным издания, специалисты, которые намерены проводить наблюдения в течение нескольких лет, попытаются установить точную численность популяции дельфинов.

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты помогут ученым снизить стоимость проведение таких исследований.

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