Путин: Научные идеи в короткие сроки должны получать прикладное применение

Новосибирск, , 08:43 — REGNUM С совершенствованием механизмов практического внедрения научных разработок в России традиционно очень много проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Технопром» в Новосибирске сегодня, 28 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Хотел бы повторить, что эту цепочку необходимо выстраивать так, чтобы перспективные научные идеи быстро, в максимально короткие сроки получали прикладное применение, превращались в успешные коммерческие продукты. Чтобы затраченные интеллектуальные ресурсы приносили реальную отдачу. Служили на пользу российской экономике, промышленности, повышения качества жизни наших граждан», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, президент РФ сегодня, 28 августа, находится с рабочей поездкой в Новосибирске. Помимо посещения «Технопрома», в графике поездки президента в Новосибирскую область также посещение школ региона и встреча с врио губернатора области Андреем Травниковым. Во второй половине дня главу государства ждут в Омске.

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