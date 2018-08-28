Путин оценил вклад Новосибирска в пространственное развитие России

Новосибирск, , 08:31 — REGNUM В России создавались и будут создавать условия для привлечения в науку талантливой молодёжи, об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сказал президент РФ Владимир Путин на форуме «Технопром-2018» 28 августа.

«Вновь подчеркну, мотивировать ребят нужно решением амбициозных значимых задач, надо предоставлять им возможность для самореализации, для достижения высоких научных результатов, сделать всё, чтобы они чувствовали себя востребованными. Одновременно, и мы будем это делать, необходимо повышать привлекательность нашей науки для учёных со всего мира, формировать для них точки притяжения. Я вас уверяю, такие точки есть. Я в эти центры приезжаю и смотрю как работают там наши коллеги из многих стран мира. На вопрос: а почему именно здесь, ответ конкретный и приятный — потому что здесь у нас есть над чем работать совместно, есть привлекательные направления деятельности и превлекательные перспективные разработки, в которых наши специалисты продвинулись, и продвинулись часто дальше чем их коллеги, созданы условия для совместной работы», — отметил глава Российского государства.

Владимир Путин сказал, что необходимо накапливать свои компетенции за счёт международной кооперации и это «чрезвычайно важное направление».

«В том числе на эти цели направлено развитие в нашей стране развитие новейших установок класса мега-сайенс. С их помощью учёным предстоит найти ответы на так называемые большие вызовы: исчерпание ресурсов, болезни, нехватка продовольствия, экология — за счёт развития новых видов энергии, материалов, лекарств, качественных продуктов. В наших планах создать сеть таких установок от подмосковного Протвино до новосибирского Академгородка и острова Русский во Владивостоке. Эти установки станут хорошим вкладом в решение задач пространственного развития России, появление территорий с высокой концентрацией исследований и разработок. Одним из флагманов здесь должен стать и новосибирский Академгородок. Собственно говоря, он и является таким флагманом. Будем всячески поддерживать это его качество», — подчеркнул президент.

Владимир Путин напомнил, что соответствующие поручения были даны в начале текущего года.

«О ходе его исполнения коллеги сейчас проинформировали. Надеюсь, что все наши планы буду реализованы в срок и с должным качеством. Могу также сказать, что региональными властями, научным сообществом проделаны очень серьёзные подготовительные работы для реализации этих планов. Вместе с тем, рассмотрение проекта продолжается. По сути, на форуме проходит его первое публичное обсуждение. Очень рассчитываю и на ваши конструктивные замечания и предложения. Подчеркну лишь, что одним их ключевых направлений Академгородка должно быть создание новых высокотехнологичных конкурентоспособных производств, в том числе ориентированных на экспорт. И в этой работе наш бизнес должен принимать самое активное участие», — считает президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время рабочей поездки в Новосибирскую область 8 февраля 2018 года,

В последний раз Владимир Путин был в Новосибирской области с рабочей поездкой 8 февраля 2018 года, встретился с сибирскими учёными. Учёные СО РАН озвучили идею создания в регионе научного центра. Президент одобрил эту идею. В настоящее время региональные власти работают над концепцией развития этого центра. План должен быть представлен 30 сентября 2018 года.

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