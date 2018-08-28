Россия представила новейшие технологии для энергетики в Париже

Москва, , 11:00 — REGNUM Россия представила на 47-й сессии Международного совета по большим системам высокого напряжения (СИГРЭ) в Париже уникальные разработки в области электроэнергетики. Делегацию из 150 специалистов ведущих отраслевых организаций страны возглавил председатель правления ФСК ЕЭС, председатель Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ Андрей Муров. Лучшие достижения отечественной электроэнергетики были представлены в рамках научной части сессии и технической выставки. Подписаны соглашения по линии РНК, Научно-технического центра ФСК ЕЭС. Достигнуты договоренности о трансфере инновационных технологий из России в Индию и Португалию, реализации совместных проектов с представителями США, Китая и Нидерландов.

Как сообщили в Российском национальном комитете (РНК) СИГРЭ, в научную часть сессии было включено 36 докладов российских экспертов — рекордное количество за 95 лет партнерства с международной ассоциацией.

На технической выставке российские компании, сотрудничающие с РНК СИГРЭ, презентовали новейшие решения в области цифровизации, противоаварийной автоматики, кибербезопасности, создании комплексных цифровых подстанций. Также были представлены разработки ФСК ЕЭС и практические примеры в сфере сверхпроводимости и энергоэффективности, которые ранее по решению Минэнерго РФ были включены в состав национальных проектов.

«Интерес к российской энергетике очень высок. Причем в двух встречных направлениях — не только как к рынку сбыта, но и как к поставщику передовых технологий и экспертизы. Считаю, что развитие наукоемкого экспорта — одна из главных задач российского участия в работе СИГРЭ», — прокомментировал Муров.

На полях сессии состоялась рабочая встреча Андрея Мурова с членом правления Siemens AG Седриком Найке, на которой рассматривались вопросы создания цифровых подстанций, систем удаленного наблюдения и управления, а также реализации технологий накопления энергии.

Помимо этого прошла встреча главы РНК с руководителем Индийского национального комитета СИГРЭ, председателем Power Grid Corporation of India Инду Шекхар Джа, где обсуждалось сотрудничество двух стран по линии международной организации. На сессии было подписано четырехстороннее соглашение между национальными комитетами СИГРЭ России и Нидерландов, а также Научно-техническим центром ФСК ЕЭС (НТЦ ФСК ЕЭС) и отраслевым международным сертификационным и классификационным обществом DNV GL о регулярном проведении в России международной конференции «Цифровая подстанция. Стандарт МЭК 61 850».

Члены РНК СИГРЭ заключили ряд соглашений о развитии кооперации с зарубежными организациями. НТЦ ФСК ЕЭС договорился с одним из крупнейших отраслевых исследовательских институтов Китая — Shenyang Transformer Research Institute о взаимном признании результатов испытаний. GE Grid Solutions (подразделение американской компании General Electric) подписано соглашение о планируемой локализации производства оборудования систем релейной защиты и автоматики на площадке ВО «Электроаппарат» в Санкт-Петербурге. Это первый подобный проект GE в России.

Между компаниями «Масса» (завод «Изолятор») и Mehru Electrical & Mechanical Engineers достигнуты договоренности о создании в Индии совместного предприятия по производству высоковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией на основе высушенной в вакууме и пропитанной эпоксидной смолой бумаги — разработка российского предприятия, являющаяся уникальным решением для Индии. «Профотек» — портфельная компания «Роснано» — подписала соглашение об использовании отечественных технологий в проектах цифровых подстанций португальской корпорации EFACEC.