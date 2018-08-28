Учёные заявили о создании математической модели машины времени

Ванкувер, Канада, , 05:00 — REGNUM Ученые из Канады и США заявили о разработке математической модели, демонстрирующей возможность путешествий во времени. Модель основана на искривлении во Вселенной пространства и времени, пишет издание ScienceAlert.

Математическая модель выведена физиком и математиком из Университета Британской Колумбии (Канада) Беном Типпетом и астрофизиком из Университета Мэриленда (США) Дэвидом Цзаном на основании теории общей относительности. Свою работу ученые назвали TARDIS.

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В основе модели лежит представление о том, что время является четвертым измерением вселенной. Оно, как и пространство, искривлено из-за объектов с большой массой. В искривленном пространстве-времени время для «пассажиров» машины времени замкнуто в круг.

Своего рода «пузырь», по мнению ученых, позволит перемещаться через время и пространство по изогнутой траектории со скоростью выше скорости света. При этом путешествовать можно будет и назад во времени.

Сегодня еще не существует материалов, из которых можно собрать описанное устройство, однако в ближайшем будущем их могут открыть, считают специалисты. По словам Типпета, люди считают путешествия во времени невозможными, так как до сих пор не делали этого.

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