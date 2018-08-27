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Роскосмос будет чаще проводить отбор в отряд космонавтов

Наука

При этом набирать будут меньше кандидатов

Москва, 27 августа 2018, 14:36 — REGNUM  Роскосмос будет чаще проводить отборы в отряд космонавтов, но набирать будет меньше кандидатов. Об этом 27 августа сообщил журналистам исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев.

«В ходе отбора мы поняли, что для поддержания постоянного количества людей в отряде, лучше брать небольшими партиями, но чаще, чтобы у нас гарантированно хватало подготовленных людей», — сказал Крикалев.

По его словам, отобранных во время предыдущего отбора кандидатов начнётся общекосмическая подготовка в первых числах сентября. После этого в ближайшее время начнётся новый отбор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экипаж МКС сдал экзамен по ручному причаливанию и перестыковке транспортного пилотируемого корабля «Союз МС».

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Космические полеты, аппараты и исследования
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