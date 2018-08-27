Понедельник, 27 Августа 2018 года
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Учёные создали нейросеть для переноса движений людей между видеороликами

Наука

Учёные применили не прямой перенос, а через промежуточные модели тела

Учёные создали нейросеть для переноса движений людей между видеороликами
Танцующая женщина с обручем

Беркли, США, 27 августа 2018, 14:10 — REGNUM  Учёные из США разработали создали алгоритм для нейросети, способный переносить движения людей между двумя видеороликами. Об этом сообщается на портале Arxiv.org.

Учёные создали алгоритм, в котором применили не прямой перенос, а через промежуточные модели тела.

Сначала алгоритм превращает исходное видео в упрощенную модель человеческого тела, которая состоит из ключевых точек, соединённых линиями. Затем движения передаются на целевую модель. Причём они проходят стадию нормализации, так как из-за разных пропорций тела у людей прямой перенос может привести к нереалистичным изменениям тела.

Затем алгоритм превращает движения модели в фотореалистичный видеоролик, на котором человек повторяет движения из исходного ролика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали систему, способную определить позу и движения человека, который находится за стеной.

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Научные исследования
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