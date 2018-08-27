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Учёные установили оптимальную продолжительность сна

Наука

Оптимальная продолжительность сна составляет от шести до восьми часов

Учёные установили оптимальную продолжительность сна
Джон Кольер. Спящая красавица. 1921

Афины , 27 августа 2018, 13:57 — REGNUM  Учёные из Греции установили связь между продолжительностью сна и риском появления сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Escardio.

Согласно исследованию учёных, оптимальная продолжительность сна составляет от шести до восьми часов. При этом в группе риска находятся как люди, которые спят слишком мало, так и те, кто спит слишком много.

Выяснилось, что недостаток и избыток сна связаны с повышенным риском развития ишемической болезни сердца и смерти от нее или от инсульта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недостаток сна может значительно снизить или вовсе свести на нет социальную активность человека.

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Научные исследования
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