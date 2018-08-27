Учёные создали метод 3D-печати графеновых аэрогелей с высоким разрешением

Ливермор, США, , 11:13 — REGNUM Учёные из США разработали метод печати графеновых аэрогелей с высоким разрешением. Об этом сообщается в журнале Materials Horizons.

Метод 3D-печати графеном позволяет добиться разрешения на уровне десяти микрометров и частично сохранить исходные механические свойства материала. В процессе печати жидкая исходная смесь находится в поддоне и освещается излучателем, который заставляет материал затвердевать в заданных местах.

В ходе исследований учёные выяснили, что напечатанный ими материал оказался более прочным в сравнении с пористыми графеновыми материалами из других работ. Кроме того, материал обладает меньшей деградацией механических свойств.

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