Ученые УрФУ нашли 800-граммовый метеорит в монгольской пустыне

Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM Сотрудники лаборатории Extra Terra Consortium Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили метеорит весом 800 грамм в районе пустыни Гоби (Монголия), сообщает 27 августа пресс-служба вуза.

«По сообщению представителей экспедиции, метеорит найден в районе Ноёна. Поисковые работы продлятся до 8 сентября», — говорится в сообщении.

В университете отметили, что это четвертая зарубежная экспедиция ученых УрФУ за метеоритами. Ранее они исследовали область на Земле Королевы Мод, в иранской пустыне Деште-Лут и чилийской пустыне Атакама. На территории СССР и России метеоритная экспедиция работает с 1986 года.

В Монголии находится группа из шести сотрудников физико-технологического института УрФУ, также участие принимают ученые Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии.

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