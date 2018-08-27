Компания LG представила экзоскелет для ног

Сеул, , 11:01 — REGNUM Компания LG представила экзоскелет, предназначенный для расширения возможностей людей при поднятии тяжестей. Об этом сообщается на сайте компании.

Экзоскелет CLOi SuitBot оснащён системой, которая отслеживает движения человека и подстраивает под них собственные движения. Устройство предназначено для разгрузки нижней части тела, для поддержки нижних конечностей при ходьбе и поднятии тяжестей.

Отмечается, что экзоскелет собирает биометрические данные о человеке и его движениях, благодаря чему может подбирать оптимальные движения роботизированных ног.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали искусственную мышцу, управляемую жидкостями.

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