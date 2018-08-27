Понедельник, 27 Августа 2018 года
12:00:21 МСК

Компания LG представила экзоскелет для ног

Наука

Устройство предназначено для разгрузки нижней части тела

Сеул, 27 августа 2018, 11:01 — REGNUM  Компания LG представила экзоскелет, предназначенный для расширения возможностей людей при поднятии тяжестей. Об этом сообщается на сайте компании.

Экзоскелет CLOi SuitBot оснащён системой, которая отслеживает движения человека и подстраивает под них собственные движения. Устройство предназначено для разгрузки нижней части тела, для поддержки нижних конечностей при ходьбе и поднятии тяжестей.

Отмечается, что экзоскелет собирает биометрические данные о человеке и его движениях, благодаря чему может подбирать оптимальные движения роботизированных ног.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали искусственную мышцу, управляемую жидкостями.

Читайте также: Учёные создали искусственные мышцы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить