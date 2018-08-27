Цитата из к ф «Пя́тый элеме́нт». реж. Люк Бессон. 1997. Франция

Токио, , 10:28 — REGNUM В Японии планируют создать летающее такси в течение ближайших 10 лет. Об этом сообщает Engadget.

Власти Японии создали группу, которая объединит бизнес-проекты, занимающиеся разработками в области летающего такси по всему миру. В частности, предполагается сотрудничество с такими компаниями, как Airbus, Uber и Boeing, а также Japan Airlines и подразделением концерна Toyota.

Отмечается, что представители компаний соберутся, чтобы обсудить план совместной работы. Правительство Японии при этом планирует заняться разработкой поправок в законы, которые будут регулировать новый вид транспорта.

Напомним, в последнее время несколько компаний представили свои концепции летающего транспорта. Среди них, в частности, Airbus, Rolls-Royce, Daimler, а также компания Kitty Hawk одного основателя Google Ларри Пейджа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Токио начало функционировать первое в мире беспилотное такси.

Читайте также: В Токио начались испытания первого в мире беспилотного такси