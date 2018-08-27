Профессор из Томска выступит в Вене с докладом о «комете без хвоста»

Томск, , 07:38 — REGNUM Профессор физического факультета Томского государственного университета (ТГУ) Галина Рябова примет участие в генассамблее Международного астрономического союза в Вене и представит доклад, обобщающий все известные на сегодня данные о Фаэтоне — загадочной «комете без хвоста», сообщает 27 августа пресс-служба вуза.

«В своем докладе я планирую учесть данные, полученные большим международным коллективом (Devogèle+, 2018), включающим коллег с Украины, где излагаются результаты наблюдений с двух телескопов — во Франции и Болгарии», — сказала Рябова.

По ее словам, телескопы зафиксировали сильную линейную поляризацию на поверхности объекта, что позволяет строить гипотезы о ее свойствах. Профессор убеждена, что следующие наблюдения за объектом, которые планируются на декабрь 2018 года, могут позволить развить одну из гипотез.

Добавим, споры астрофизиков о том, астероид Фаэтон или комета, ведутся уже 35 лет. С одной стороны, характеристики метеорного потока Геминид, порожденного телом, указывают на его кометное происхождение. С другой стороны, во время сближения с Солнцем на очень малое расстояние в перигелии (ближайшей к светилу точке орбиты) объект не испаряется, как это происходит с кометами. Предполагается, что лучшее представление об объекте будет получено во время космической миссии Destiny+, которую Япония планирует реализовать в 2022 году.

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