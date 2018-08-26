Ученые научились предсказывать вспышки энтеровирусных инфекций

Лондон, , 15:59 — REGNUM Исследователи из Имперского колледжа Лондона разработали модель, позволяющую предсказывать вспышки энтеровирусных инфекций. Результаты исследования опубликованы 24 августа в журнале Science.

Сотрудники медицинского факультета Имперского коллежа Лондона использовали данные 14-летних наблюдений за вспышками энтеровирусных эпидемий в Японии. Ученые выявили связь между вспышками инфекции и графиком рождаемости. После тестирования разработанной модели исследователи обнаружили, что она позволяет спрогнозировать вспышки большинства типов энтеровирусных инфекции за два года до их появления.

Ученые надеются, что предложенная ими модель будет использоваться медицинскими работниками. Она позволит медучреждениям подготовиться к началу эпидемии и разработать стратегию вакцинации.

Отметим, что эпидемические вспышки заболевании, вызванных различными серотипами энтеровирусов отмечаются каждые 3−4 года. Серотипы, инфицирующие человека, постоянно меняются. Ученые не установили точные причины, по которым некоторые серотипы вирусов исчезают и появляются новые.