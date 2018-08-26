Новые исследования подтвердили существование эффекта квантовой запутанности

Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Эксперимент, поставленный группой исследователей под руководством австрийского ученого Доминика Рауча, подтвердил существование эффекта квантовой запутанности. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Physical Review Letters 20 августа.

Исследование группы ученых из Австрии, США, Китая и Испании добавило новые доказательства в пользу существования эффекта квантовой запутанности. Это квантовомеханическое явление предполагает возможность существования частиц, которые сохраняют взаимосвязь, даже будучи разнесены на расстояния, превышающие пределы любых известных фундаментальных взаимодействий.

Исследователи использовали экспериментальную установку, выявившую корреляцию между 30 000 пар фотонов. Подобные эксперименты проводились и прежде, однако в новом исследовании ученым удалось исключить возможность «имитирования» классическими взаимодействиями эффекта квантовой запутанности. Эксперимент был поставлен таким образом, что классический механизм, связавший частицы, должен был бы быть запущен не менее чем за 7,8 миллиарда лет до проведения эксперимента, что представляется весьма маловероятным.

Отметим, что еще в 1960-е годы физик Джон Белл рассчитал теоретический предел, выше которого корреляции между свойствами частиц могут быть объяснены только квантовым, а не классическим взаимодействием.