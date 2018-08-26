«Газпром нефть» объявиля конкурс для создателей нейронных сетей

Москва, , 14:37 — REGNUM Конкурс по поиску способов использования технологий машинного обучения в нефтедобыче объявили 26 августа «Газпром нефть» и «Иннопрактика» в совместном пресс-релизе.

Компании приглашают специалистов по машинному обучению и студентов, получающих образование в нефтяной отрасли и сфере IT, принять участие в конкурсе по созданию интеллектуальной системы для оптимизации разработок нефтяных месторождений. Призовой фонд конкурса составляет более 1,5 млн рублей.

Председателем жюри конкурса стал руководитель дирекции по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев. Он рассказал, что в нефтяной промышленности активно внедряются технологии, связанные с машинным обучением, нейронными сетями и искусственным интеллектом. Поэтому компания хочет сформировать по итогам конкурса команду, которая сможет применить свои знания в нефтегазовой отрасли.

Отметим, что «Газпром нефть» является лидером по показателю доли высокотехнологичных скважин среди российских компаний. По итогам 2017 года высокотехнологичными были признаны 60% скважин компании.